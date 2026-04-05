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Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie

Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.04.2026
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Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie

Folge 1: Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie

44 Min.Folge vom 05.04.2026

Gefärbte und verzierte Eier sind fester Bestandteil des Osterfestes. Anita Lackenberger hat Techniken aus mehreren europäischen Ländern dokumentiert: Von Wachsverzierungen über das "Eierkratzen" bis zu kunstvoll beschlagenen Eiern zeigt die Produktion die Vielfalt regionaler Bräuche – und wie sorgfältig dieses Wissen weitergegeben wird. Gestaltung: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Anita Lackenberger

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