Ostereier - Fantastisch, bunt und voller MagieJetzt kostenlos streamen
Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie
Folge 1: Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie
44 Min.Folge vom 05.04.2026
Gefärbte und verzierte Eier sind fester Bestandteil des Osterfestes. Anita Lackenberger hat Techniken aus mehreren europäischen Ländern dokumentiert: Von Wachsverzierungen über das "Eierkratzen" bis zu kunstvoll beschlagenen Eiern zeigt die Produktion die Vielfalt regionaler Bräuche – und wie sorgfältig dieses Wissen weitergegeben wird. Gestaltung: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Anita Lackenberger
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Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie
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