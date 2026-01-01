Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie
1 StaffelAb 0
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Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie
Gefärbte und verzierte Eier sind fester Bestandteil des Osterfestes. Anita Lackenberger hat Techniken aus mehreren europäischen Ländern dokumentiert: Von Wachsverzierungen über das "Eierkratzen" bis zu kunstvoll beschlagenen Eiern zeigt die Produktion die Vielfalt regionaler Bräuche – und wie sorgfältig dieses Wissen weitergegeben wird.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
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