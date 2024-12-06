Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Die erste Expedition führt Otto Karasch ins Altai-Gebirge. Dort will der ehemalige Elitesoldat die Jagd mit Greifvögeln erlernen. In der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar haben „Otto Bulletproof“ und sein Reisegefährte Alex Perlefein noch 1600 anstrengende Kilometer vor sich. Denn ihr Ziel liegt fast an der Grenze zu Kasachstan. Der Militärtransporter des Duos erweist sich leider als nicht so robust wie gedacht. Eine Autopanne folgt der nächsten. Auf vier Rädern kommt man in diesem Teil der Erde nicht weit. Die Abenteurer müssen sich Reittiere besorgen.

