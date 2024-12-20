Die Cowboy-Challenge - Go West!Jetzt kostenlos streamen
Otto Bulletproof - Facing the Unknown
Folge vom 20.12.2024: Die Cowboy-Challenge - Go West!
45 Min. Ab 12
Willkommen im Wilden Westen! Dort stellt sich Otto Karasch einer ambitionierten Herausforderung. Der Abenteurer will in den USA als Cowboy an einem Viehtrieb teilnehmen. Das ist eigentlich ein Job für erfahrene Profis. Denn Westernreiten und der Umgang mit dem Lasso wollen gelernt sein. Vor dem „Cattle Drive“ ist daher auf einer Ranch hartes Training angesagt. Nachdem sich der Survival-Profi in Kalifornien stilecht eingekleidet hat, wird es 300 Kilometer nordwestlich von Los Angeles ernst. Ist „Otto Bulletproof“ den Anforderungen im Sattel gewachsen?
Genre:Dokusoap, Reise
Altersfreigabe: 12
12
