Oversexed
Folge 3: Meine XXL-Brüste
47 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 16
Größer, länger, mehr. Der Leistungsdruck unserer Gesellschaft hat längst Einzug in unsere Schlafzimmer gehalten. Schon lange werden große Brüste als das Sex-Symbol schlechthin hochstilisiert. Aber ist es wirklich erstrebenswert, XXL-Brüste zu haben? Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen, die von unangenehmer Sexualisierung bis hin zu ernstzunehmenden Wirbelsäulen-Problemen reichen. Österreichs aktuell größte, repräsentative Sex-Studie von „Marketagent“ klärt auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Oversexed
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© PULS4
Enthält Produktplatzierungen