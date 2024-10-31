Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 3vom 31.10.2024
47 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 16

Größer, länger, mehr. Der Leistungsdruck unserer Gesellschaft hat längst Einzug in unsere Schlafzimmer gehalten. Schon lange werden große Brüste als das Sex-Symbol schlechthin hochstilisiert. Aber ist es wirklich erstrebenswert, XXL-Brüste zu haben? Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen, die von unangenehmer Sexualisierung bis hin zu ernstzunehmenden Wirbelsäulen-Problemen reichen. Österreichs aktuell größte, repräsentative Sex-Studie von „Marketagent“ klärt auf.

