Oversexed
Folge 4: Mein XXL-Penis
47 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 16
Größer, länger mehr. Der Leitungsdruck unserer Gesellschaft hat längst Einzug in unsere Schlafzimmer gehalten. Viele Männer träumen von einem größeren Penis. Aber ist es wirklich erstrebenswert, einen XXL-Penis zu haben? In „Oversexed“ berichten Männer, deren bestes Stück länger als 20 Zentimeter ist, über ihre Erfahrungen wie auch Probleme, auf die sie aufgrund ihrer Penisgröße im Alltag stoßen. Und: Was wünschen sich Frauen vom besten Stück des Mannes?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© PULS4
Enthält Produktplatzierungen