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Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies

Hot Summer Nights

DMAXFolge vom 24.02.2026
Hot Summer Nights

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Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies

Folge vom 24.02.2026: Hot Summer Nights

44 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Wenn Unruhestifter am Lake of the Ozarks Ärger machen, sind häufig Alkohol oder Drogen im Spiel. Das trifft auch auf die junge Frau zu, die in dieser Folge in einer Hotellobby randaliert. Statt mit der Polizei zusammenzuarbeiten, verhält sie sich widerspenstig. Deshalb wird sie in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Und in einem Lokal kommt es bei einem Streit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei holt sich ein Partygast eine blutige Nase. Die Gesetzeshüter beruhigen vor Ort die Gemüter und sorgen in Missouri für Sicherheit und Ordnung.

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