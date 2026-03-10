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Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies

Sperrstunde

DMAXFolge vom 10.03.2026
Sperrstunde

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Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies

Folge vom 10.03.2026: Sperrstunde

43 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Vor einem Lokal kam es zu einer Prügelei mit mehreren Verletzten. Mindestens eine Person wurde mit einem Messer verletzt. Die Wunde blutet stark. Detective Sergeant Mark Kordula und Corporal Isaiah Huff legen vor Ort eine Aderpresse an und befragen anschließend Augenzeugen sowie den mutmaßlichen Täter, um den genauen Ablauf der Ereignisse zu klären. Und bei einer Fahrzeugkontrolle schlägt Corporal Caleb Harveys Drogenspürhund an. Die Fahrerin des Wagens ist vorbestraft und wirkt zudem sehr nervös. Deshalb wird das Vehikel in Missouri gründlich durchsucht.

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