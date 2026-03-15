Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ozeanparks

Der Bonaire National Marine Park

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Der Bonaire National Marine Park

Der Bonaire National Marine ParkJetzt kostenlos streamen

Ozeanparks

Folge 1: Der Bonaire National Marine Park

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Auf der ganzen Welt existieren viele geschützte Unterwasserlebensräume, die mit ihren einzigartigen Ökosystemen die Menschen begeistern. Aufgrund der Klimakrise, der Überfischung und des Massentourismus leidet die Unterwasserwelt und wird nach und nach zerstört. Unzählige Projekte kümmern sich jedoch um die Rettung der bedrohten Gebiete.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ozeanparks
Blue Ant
Ozeanparks

Ozeanparks

Alle 1 Staffeln und Folgen