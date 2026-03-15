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Ozeanparks

Das Mesoamerikanische Barrier Reef System

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Das Mesoamerikanische Barrier Reef System

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Folge 4: Das Mesoamerikanische Barrier Reef System

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Auf der ganzen Welt existieren viele geschützte Unterwasserlebensräume, die mit ihren einzigartigen Ökosystemen die Menschen begeistern. Aufgrund der Klimakrise, der Überfischung und des Massentourismus leidet die Unterwasserwelt und wird nach und nach zerstört. Unzählige Projekte kümmern sich jedoch um die Rettung der bedrohten Gebiete.

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