Fall 10 (Elisabeth Schwarz / Hartmut Becker)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Fall 10 (Elisabeth Schwarz / Hartmut Becker)
4 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6
Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: 2015 Friday Film | Vertrieb OneGate Media GmbH