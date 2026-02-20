Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paare

Fall 3 (Samuel Finzi / Marc Haselbach)

OneGateStaffel 1Folge 3
Fall 3 (Samuel Finzi / Marc Haselbach)

Fall 3 (Samuel Finzi / Marc Haselbach)Jetzt kostenlos streamen

Paare

Folge 3: Fall 3 (Samuel Finzi / Marc Haselbach)

3 Min.

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Paare
OneGate
Paare

Paare

Alle 3 Staffeln und Folgen