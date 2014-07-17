Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 17.07.2014
London

Folge 1: London

57 Min.Folge vom 17.07.2014Ab 12

Palina Rojinski traut sich aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In einer fremden Metropole beginnt für sie das Großstadt-Abenteuer - ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina in den Großstadtdschungel und hat 48 Stunden Zeit - offline - eine ganz spezielle Aufgabe zu meistern. In der heutigen Episode ist sie in London.

