ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 15.12.2017
Tel Aviv

Folge 3: Tel Aviv

44 Min.Folge vom 15.12.2017Ab 12

Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Großstadt Tel Aviv beginnt für die Moderatorin das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel in Israel.

