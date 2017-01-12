Zum Inhalt springenBarrierefrei
Palina World Wide Weg?

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 12.01.2017
Los Angeles

Folge 6: Los Angeles

43 Min.Folge vom 12.01.2017Ab 12

Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In Los Angeles, der größten Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, beginnt für die Moderatorin das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von L.A.

ProSieben

