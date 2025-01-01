Paula kommt - Auf der Suche nach den SextrendsJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Auf der Suche nach ...
Folge 3: Paula kommt - Auf der Suche nach den Sextrends
Ab 16
Paula Lambert reist durchs ganze Land, um den wichtigsten Fragen in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft auf den Grund zu gehen. Dabei spricht sie mit echten Sexpert:innen und nimmt spannende Mythen rund um Erotik und sexuelle Lust unter die Lupe. Außerdem lüftet Paula das ein oder andere Sex-Geheimnis und beleuchtet die aktuellen Sex-Trends.
Genre:Spezial, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
16
