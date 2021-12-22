Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Paula kommt - Auf der Suche nach den größten Sexgeheimnissen

sixxStaffel 1Folge 4vom 22.12.2021
Paula kommt - Auf der Suche nach den größten Sexgeheimnissen

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Folge 4: Paula kommt - Auf der Suche nach den größten Sexgeheimnissen

90 Min.Folge vom 22.12.2021Ab 16

Paula Lambert reist durchs ganze Land, um den wichtigsten Fragen in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft auf den Grund zu gehen. Dabei spricht sie mit echten Sexpert:innen und nimmt spannende Mythen rund um Erotik und sexuelle Lust unter die Lupe. Außerdem lüftet Paula das ein oder andere Sex-Geheimnis und beleuchtet die aktuellen Sex-Trends.

sixx
