Beuteschema: verheiratet - Am liebsten Geliebte

sixxStaffel 4Folge 3vom 20.05.2015
29 Min.Folge vom 20.05.2015Ab 12

Paulas Gast ist die 27-jährige Rebecca, die auf wilden Sex mit älteren Männern steht. Deren Lebenserfahrung verbunden mit sexueller Hemmungslosigkeit turnt Rebecca richtig an. Sie sieht sich außerdem auch gerne in der Rolle der Geliebten und genießt ohne moralische Bedenken den unverbindlichen Sex.

