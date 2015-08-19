Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Weiblich, ledig, 35: na und! Wilder Sex statt Lebenskrise!

sixxStaffel 4Folge 6vom 19.08.2015
Weiblich, ledig, 35: na und! Wilder Sex statt Lebenskrise!

Weiblich, ledig, 35: na und! Wilder Sex statt Lebenskrise!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 6: Weiblich, ledig, 35: na und! Wilder Sex statt Lebenskrise!

27 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 12

Die 35-jährige Ioanna trennte sich mit Anfang 30 von ihrem langjährigen Partner und genießt seitdem ein zügelloses Sexleben als glücklicher Single. Mit zwei Affären und dem ein oder anderen One-Night-Stand verbringt sie selten eine Nacht alleine. Seit der Trennung weiß sie, was ihr im Bett wichtig ist und fordert das auch ein. Paula spricht mit Ioanna über ihren sexuellen Befreiungsschlag nach der langjährigen Beziehung und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt.

