Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werdenJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 25.07.2026: Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden
22 Min.Folge vom 25.07.2026
Onkel Otis verirrt sich in einer alten Goldmine. Die PAW Patrol muss ihn aus der Mine retten, bevor Schlimmeres passiert. // Onkel Otis installiert ein Smart Home 3000 in seiner Hütte, aus der er und Mr. Wingnut plötzlich nicht mehr rauskommen.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7: Nickelodeon Germany