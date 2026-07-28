Königin Gluck-Gluck / Die Flunder in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 28.07.2026: Königin Gluck-Gluck / Die Flunder in der Wüste
23 Min.Folge vom 28.07.2026
Bürgermeisterin Goodway träumt, dass sie zur mysteriösen Gluck-Gluck-Insel gereist ist, wo Henrietta zum Adel gehört. // Travis' Ballon bleibt an der Flunder hängen, und Travis und Käpt'n Turbot landen mitten in der Wüste.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7: Nickelodeon Germany