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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Die Hühner-Rettung / Die eingeschneite Kuh

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Die Hühner-Rettung / Die eingeschneite Kuh

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 02.08.2026: Die Hühner-Rettung / Die eingeschneite Kuh

22 Min.Folge vom 02.08.2026

Henrietta und Roosterio fliehen von einer Hühner-Show und landen an Bord einer durchgebrannten Drohne. Als Bettina auf einer Bergwanderung in einem Schneesturm stecken bleibt, ist es an der PAW Patrol, sie sicher herunterzuholen.

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