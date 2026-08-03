Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Rubbles Doppelgänger / Der Clown

NickelodeonFolge vom 03.08.2026
Rubbles Doppelgänger / Der Clown

Rubbles Doppelgänger / Der ClownJetzt kostenlos streamen

Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 03.08.2026: Rubbles Doppelgänger / Der Clown

22 Min.Folge vom 03.08.2026

Rubble träumt davon, dass er an Bord eines mysteriösen Raumschiffes seinen Alien-Doppelgänger trifft. Zudem müssen die PAW Patrol den Bürgermeister Besserwisser und seine Kätzchen retten, als sie mit einem Clown-Auto herumspielen.

Alle verfügbaren Folgen