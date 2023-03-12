Spider-Man lässt grüßenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Spider-Man lässt grüßen
40 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine lebensgroße Spiderman-Figur findet ihren Weg in den Laden, und Rick entscheidet, ob sie bleiben darf. Corey begutachtet hingegen ein Vintage-Objekt des US-Militärs, mit dem Ausweise ausgestellt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 12-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC