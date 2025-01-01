Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

Fusco folgt der Fährte

Fusco folgt der Fährte

Person of Interest

Folge 5: Fusco folgt der Fährte

42 Min.Ab 12

Finch lässt in einer Simulation die Maschine gegen Samaritan antreten. Fusco wird indessen von einem Ex-Partner von Elias bedroht, der mehr über dessen Tod wissen will. Fusco bittet Reese um Hilfe, doch der überprüft gerade den Klanganalysten Ethan Garvin. Ethan filtert für das NYPD Schussgeräusche aus Tonmitschnitten. Als er dabei einem Verbrechen auf die Spur kommt, das vertuscht wurde, gerät er ins Visier von Samaritan ...

