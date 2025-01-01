Person of Interest
Folge 8: Auslese
42 Min.Ab 12
Reese folgt dem Geschäftsmann James Ko. Dieser fühlt sich nicht gut, weshalb er ein Krankenhaus aufsucht. Kurze Zeit später verstirbt er an einem mysteriösen Virus. Die Klinik wird unter Quarantäne gestellt. Finch und Reese wollen nun unbedingt die genaue Todesursache klären und herausfinden, ob ein Gegenmittel existiert. Dann stellt sich heraus, wer für den Tod des Mannes verantwortlich ist ...
Person of Interest
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen