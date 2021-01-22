Folter, Voodoo und GespensterJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 22.01.2021: Folter, Voodoo und Gespenster
In dieser Folge fahren Katrina und Jack nach New Orleans, um die berüchtigte LaLaurie Mansion zu erforschen. Für viele ist es die größte Spukstadt der USA, hier gibt es Voodoo und schwarze Magie, und manche Bewohner halten sich für Vampire. Gerade weil hier alles erlaubt ist, könnten Menschen mit bösen Absichten Portale geöffnet haben, die sich nicht wieder schließen. Dazu zählte auch Madame LaLaurie, eine kranke Sadistin mit privater Folterkammer, in der sich Unfassbares abspielte. Doch bevor die Geisterjäger ihre Arbeit beginnen, treffen sie einen Mann, der als Koryphäe für paranormale Vorfälle gilt.
