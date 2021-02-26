Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 26.02.2021: Die verhängnisvolle Villa
44 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12
Jack Osbourne und Katrina Weidman sind im Monogahela Valley im Westen Pennsylvanias, wo sie das „Emerald Hill House“ inspizieren wollen. In der alten Villa, die auch als „Dämonenhaus“ bekannt ist, gab es eine Reihe von Selbstmorden, übernatürliche Erscheinungen und Zauberei. Eine Hexe soll das Anwesen mit einem Fluch belegt haben, doch genaues wissen sie beiden Geisterjäger nicht. Besonders besorgniserregend ist allerdings, dass die Villa heute als lukrative Touristenattraktion gilt - ein Geisterhaus für Halloween, um Spaß zu haben. Katrina befürchtet, dass dadurch ein Portal geöffnet wurde.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.