Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 19.02.2021: Aliens, Bigfoot und Co.
45 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
Die Geisterjäger Jack und Katrina sind in Duchesne im Bundesstaat Utah auf dem Weg zum „Strawberry River Bed and Breakfast“ neben der „Skinwalker Ranch“, die als Spukort und Hotspot für Paranormales bekannt ist. Doch auch die Pension wird von dunklen Mächten und Poltergeistern heimgesucht. In der Gegend sollen sogar UFOs gelandet und Aliens gesichtet worden sein. Der Legende nach ist dieses Land verflucht, denn es gab jahrelange Fehden zwischen verfeindeten Indianerstämmen, die sich gegenseitig Gestaltwandler und böse Medizinmänner schickten. - Ein perfekter Ort, um Portale ins Jenseits zu suchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.