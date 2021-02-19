Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pforten zur Schattenwelt

Aliens, Bigfoot und Co.

TLCFolge vom 19.02.2021
Aliens, Bigfoot und Co.

Aliens, Bigfoot und Co.Jetzt kostenlos streamen

Pforten zur Schattenwelt

Folge vom 19.02.2021: Aliens, Bigfoot und Co.

45 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12

Die Geisterjäger Jack und Katrina sind in Duchesne im Bundesstaat Utah auf dem Weg zum „Strawberry River Bed and Breakfast“ neben der „Skinwalker Ranch“, die als Spukort und Hotspot für Paranormales bekannt ist. Doch auch die Pension wird von dunklen Mächten und Poltergeistern heimgesucht. In der Gegend sollen sogar UFOs gelandet und Aliens gesichtet worden sein. Der Legende nach ist dieses Land verflucht, denn es gab jahrelange Fehden zwischen verfeindeten Indianerstämmen, die sich gegenseitig Gestaltwandler und böse Medizinmänner schickten. - Ein perfekter Ort, um Portale ins Jenseits zu suchen.

Alle verfügbaren Folgen