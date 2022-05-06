Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 06.05.2022: Das schaurig-schöne Theater
44 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
Das Fulton Theatre in Lancaster, Pennsylvania, ist diesmal das Ziel von Katrina und Jack. Es ist ein Ort mit düsterer Geschichte, diente während des Bürgerkriegs als Krankenhaus, dann als Gefängnis, außerdem fand auf dem Grundstück ein Massaker an Indianern statt. Das Fulton Theatre wurde noch nie vorher von Geisterjäger:innen untersucht, doch einige Besucher:innen haben hier seltsame Stimmen gehört, und dunkle Schatten gesehen. Marketingdirektor Eric führt Jack und Katrina herum und berichtet von einigen haarsträubenden Erlebnissen. Die Gosthunter können es kaum erwarten, mit ihren Forschungen zu beginnen.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.