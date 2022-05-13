Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 13.05.2022: Der alte Indianerfriedhof
44 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Jack ist diesmal mit Geisterjägerin Heather Taddy unterwegs nach Princeton, West Virginia, zum berüchtigten Lake Shawnee Amusement Park – ein verlassenes Jahrmarktsgelände, das als einer der schrecklichsten Orte der USA gilt. Während seiner Blütezeit in den 1920ern sind hier zahlreiche Kinder bei seltsamen Unfällen zu Tode gekommen. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände wurden später Überreste eines 2000 Jahre alten Friedhofs der amerikanischen Ureinwohner:innen entdeckt. Deshalb gehen die Ghosthunter davon aus, dass der Grund für die paranormalen Ereignisse und Schattengestalten sehr lange zurückliegt.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.