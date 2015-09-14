Pfusch am Bau Staffel 11 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 2: Pfusch am Bau Staffel 11 Folge 2
Sein erster Fall führt den Bausachverständigen nach Radstadt. Ein junges Paar hat sich für rund 130.000 Euro ihre vermeintliche Traumwohnung gekauft. Doch schon 10 Wochen nach dem Einzug traten erste Mängel auf, es schimmelte an vielen Stellen, die Wände waren feucht. Das Paar musste schließlich mit ihrem Neugeborenen ausziehen! Günther Nussbaum will sich ansehen, warum es in der Wohnung zu so einer massiven Schimmelbelastung kam. In Günther Nussbaums zweitem Fall hat sich Familie Fuchs für rund 45.000 Euro ein neues Blechdach errichten lassen. Doch die Freude über die neue Investition währte nur kurz, denn das Dach rumpelt und gibt laute Geräusche von sich. Schlaflose Nächte quälen Familie Fuchs seither. Doch die Lärmbelästigung – wie sich herausstellt – ist nur das geringste Problem, denn der ausgebaute Dachstuhl, der als Wohnung genutzt werden soll, ist auf Grund der schweren Mängel unbewohnbar! Ein weiterer Fall, der nach Günther Nussbaums Hilfe schreit!
Staffel 11
