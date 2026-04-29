Pfusch am Bau Staffel 11 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 8: Pfusch am Bau Staffel 11 Folge 8
In der Steiermark lebt das Ehepaar Schaffer. 2013 haben sie einen Bungalow für knapp 140.000 Euro gekauft und sind direkt eingezogen. Lediglich die Fassade mussten sie selber noch in Auftrag geben, welche schlussendlich von einem Freund der Familie fertiggestellt wurde. Doch beim Gebäude traten von Anfang an Mängel auf. Es zog in den Räumen und auch Risse haben sich gebildet. Das Ehepaar ist verzweifelt und ruft daher Günther Nussbaum zur Hilfe! Schnell stellt der Bausachverständige fest, dass vor allem das Dach und die Fassade schadhaft sind. Ob er dem jungen Ehepaar helfen kann? UND: In Niederösterreich lebt Frau Stech zusammen mit ihren drei Kindern seit 2008 in einem Reihenhaus zum Mietkauf. Zum Leid der Familie gab es bereits mehrere Wassereintritte, die vom Dach bis in den Keller reichten. Und auch die Heizleistung stellt ein weiteres Problem dar, denn trotz Einbaus eines zusätzlichen Ofens, zu den vorhandenen Radiatoren, können nicht alle Räume ausreichend beheizt werden. Mittlerweile kämpft Frau Stech seit Jahren darum, dass alle Mängel beseitigt werden. Und auch Günther Nussbaum sieht dringenden Handlungsbedarf!
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