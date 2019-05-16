Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 15 Folge 06 - Pfusch am Bau

ATV Staffel 15 Folge 6 vom 16.05.2019
51 Min. Folge vom 16.05.2019 Ab 6

Eveline Kurta möchte sich in einer Kleingartenanlage im 21. Wiener Gemeindebezirk ein kleines gemütliches Haus bauen lassen. Auf die Empfehlung einer Arbeitskollegin hin beauftragt sie einen Unternehmer, der ihr persönliches Traumhaus für insgesamt nur € 145.000,- verwirklichen will. Was sich wie ein Glücksgriff anhört, entwickelt sich zum Desaster. Nur wenige Monate nach der Fertigstellung des Einfamilienhauses entdecken Sebastian und Kathrin erste Risse in der Garage und im Keller. Wenig später ziehen sich diese bis in das Badezimmer im zweiten Stock hoch. Die junge Familie, die auch eine zweijährige Tochter hat, fürchtet, das neue Haus könnte ihnen unter den Füßen wegbrechen.

