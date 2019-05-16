Staffel 15 Folge 06 - Pfusch am Bau Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 6: Staffel 15 Folge 06 - Pfusch am Bau
Eveline Kurta möchte sich in einer Kleingartenanlage im 21. Wiener Gemeindebezirk ein kleines gemütliches Haus bauen lassen. Auf die Empfehlung einer Arbeitskollegin hin beauftragt sie einen Unternehmer, der ihr persönliches Traumhaus für insgesamt nur € 145.000,- verwirklichen will. Was sich wie ein Glücksgriff anhört, entwickelt sich zum Desaster. Nur wenige Monate nach der Fertigstellung des Einfamilienhauses entdecken Sebastian und Kathrin erste Risse in der Garage und im Keller. Wenig später ziehen sich diese bis in das Badezimmer im zweiten Stock hoch. Die junge Familie, die auch eine zweijährige Tochter hat, fürchtet, das neue Haus könnte ihnen unter den Füßen wegbrechen.
