Folge 9: Staffel 15 Folge 09 - Pfusch am Bau
Ulrike Hübner aus Grödig leidet seit Jahren unter dem Schimmelbefall ihrer Wohnung. Auch ihre Gesundheitsprobleme, eine schwere Asthmaerkrankung, könnten durch den Schimmel verursacht sein. Weil sie nicht mehr weiter weiß, ruft sie EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum um Hilfe. Karl Riesenberger hat vor einiger Zeit einen Bauträger beauftragt, ein Haus mit 3 Wohnungen im niederösterreichischen Kilb zu errichten. Das Haus sollte längst fertig sein, doch Monate nach dem geplanten Fertigstellungstermin steht nur der Rohbau. Und in diesen regnete es monatelang hinein, da er auch nicht gegen Regen abgesichert war. In seiner Not verständigt Karl Riesenberger EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum. Dessen Diagnose fällt vernichtend aus...
