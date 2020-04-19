Staffel 16 Folge 05 - Pfusch am BauJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 5: Staffel 16 Folge 05 - Pfusch am Bau
Jungmutter Jennifer Stock ließ sich Anfang 2019 den 120 qm großen Ziegelmassivbau für sich und ihre kleine Familie errichten. Die Kosten für das schlüsselfertige Haus betragen rund 214.000 Euro. Doch aus Jennifer Stocks Traum wurde rasch ein Alptraum. Es gibt Löcher in den Wänden, Ziegel blättern aufgrund von Frostschäden ab, Bitumen bröckelt bereits von den Wänden, Ziegelüberlagen bestehen nur aus Schaum und es wurde nicht wie bestellt ein Streifenfundament geliefert. Die 23-jährige Oberösterreicherin ist verzweifelt und wendet sich deshalb an den erfahrenen EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum. In Wien wird Günther Nussbaum von Universitätsprofessor Siegfried Knasmüller und Unternehmer Wolfgang Rigler zu Hilfe gerufen. Die beiden Herren besaßen im Dachgeschoß eines Gründerzeithauses im 16. Wiener Gemeindebezirk mehrere Eigentumswohnungen, die jedoch teilweise im August 2017 abgebrannt sind. Die Sanierungsarbeiten laufen seither nur äußerst schleppend: Das Dach steht teilweise noch immer offen, die Feuchtigkeitsabdichtung und der Witterungsschutz sind sehr mangelhaft bzw. nicht vorhanden, es regnet dadurch in die darunter liegenden Wohnungen und teilweise bis in den zweiten Stock, Elektroinstallationen am Gang liegen frei, das Gesimse bröckelt lebensgefährlich auf den Gehsteig. Die Hausverwaltung hat in den letzten drei Jahren in Absprache mit der Mehrheitseigentümerin mehrere Firmen mit den Brandsanierungsarbeiten und dem Wiederaufbau der zerstörten Dachgeschoßwohnungen beauftragt. Diese haben jedoch aufgrund ausbleibender Zahlungen ihre Arbeiten immer wieder eingestellt, obwohl von der Hausversicherung bereits bis zu einer halben Million Euro ausbezahlt wurde. Die Fronten zwischen den Wohnungseigentümern und der Hausverwaltung sind verhärtet. Kann Günther Nussbaum die vorhandenen Schäden einordnen und den Streit zwischen den Parteien schlichten?
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