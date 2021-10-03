Staffel 17 Folge 07 - Pfusch am BauJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 7: Staffel 17 Folge 07 - Pfusch am Bau
Jennifer Rupret und ihr mittlerweile verstorbener Mann errichteten 2012 im idyllischen St. Peter ob Judenburg ein Holzblockhaus. Rund um das Haus betreibt die 33-jährige Witwe eine Landwirtschaft mit Alpakas. Doch leider hat Jennifer Rupret außen am Blockhaus Schimmel entdeckt. Die damals ausführende Firma befindet sich in Konkurs und kann nicht mehr helfen. Deshalb wendet sich Jennifer Rupret an Günther Nussbaum. Dieser soll die Ursache für die Schimmelbildung finden und macht diesmal wieder eine Blowerdoor-Messung, die den ersten Verdacht bestätigt. Beim Bau des Hauses wurde leider gepfuscht, doch wie kann man den Schaden kostengünstig reparieren? Rabea Bentoua und Andrä Unterasinger haben sich 2019 entschieden, eine 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung zu kaufen. Nur 180000 Euro sollte die Souterrain Wohnung kosten, doch bald machte sich Unzufriedenheit breit. Eine leckende Heizung verursacht Schimmel, durch ein Loch in der Wand zieht kalte Luft rein. Die beiden wenden sich an Günther Nussbaum, der ihnen bei der Analyse der Schäden helfen soll. Dieser ortet schon beim Kommen einen schweren baurechtlichen Mangel, nämlich eine Eingangstüre, die nur 1,90 Meter hoch ist. Mit dieser Türe dürfte die Wohnung nicht benützt werden, meint der erfahrene EU Bausachverständige. Auch die Raumhöhe ist mit nur 2,15 Meter ist um 35 Meter zu nieder. Hier bleibt nur die Rückabwicklung des Kaufes, meint Günther Nussbaum.
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