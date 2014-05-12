Pfusch am Bau - Staffel 8 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 3: Pfusch am Bau - Staffel 8 Folge 3
In Oberösterreich ließen sich Christian und Sandra Ott ein luxuriöses Haus im Grünen errichten. Gespart wurde hier nicht – dennoch gibt es einige Probleme. Vor allem die immer größer werdenden Risse in den Mauern machen dem Paar Sorgen. Sie befürchten ein statisches Problem, denn ihr Haus wurde lediglich auf ein dünnes Streifenfundament gesetzt. Die selbe Baufirma baut auf den umliegenden Grundstücken jetzt weitere Häuser, jedoch mit anderen Fundamenten. Als Herr Ott das sah, wurde er stutzig und rief Günther Nussbaum zu Hilfe. Dieser stellt tatsächlich ein mögliches Problem fest, doch um wirklich sicher zu gehen, muss der Baugrund untersucht werden – ein aufwändiges Verfahren. Doch die Sache muss aufgeklärt werden und so wird das ganze Grundstück der Otts mittels Rammsondierung durchbohrt und analysiert. Familie Ott bangt – wurde ihr teures Einfamilienhaus auf einen nicht tragfähigen Untergrund gestellt? Familie Stessl-Djinic wollte mit ihren drei Kindern endlich raus aus der Zwei-Zimmer Wohnung und sich in Graz ein Eigenheim errichten. Ein Unternehmen aus der Umgebung wurde mit dem Rohbau beauftragt. Doch von Anfang an gab es Probleme mit dem Chef der Baufirma. Geld wollte er immer sofort haben, doch als die Familie Mängel reklamierte, gab es keine Reaktion. Aus den veranschlagten 42.000 Euro wurden fast 80.000 Euro. Fertig ist allerdings noch immer nichts. Bei der Begehung stellt Günther Nussbaum massive Schäden fest. Die Abdichtung zum Erdreich ist mangelhaft und im Inneren wurden die gesamten Wände mit Gipskartonplatten zugespachtelt. Doch die Gipskartonplatten müssen wieder entfernt werden, denn die Dampfbremse ist nirgends angeschlossen. Günther Nussbaum will einen Gesprächstermin mit dem Chef der Baufirma – der kommt tatsächlich auf die Baustelle. Doch beim gemeinsamen Begehungstermin gehen die Emotionen hoch.
