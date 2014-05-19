Pfusch am Bau - Staffel 8 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 4: Pfusch am Bau - Staffel 8 Folge 4
In Wien hat sich Andreas Wimmer den Traum von der Dachwohnung erfüllt. Knapp 300.000 Euro hat der Neubau gekostet. Doch seit 1 ½ Jahren wartet der Wohnungsbesitzer darauf, dass er endlich einziehen kann. Die Bauarbeiten gehen nur schleppend voran. Auf die Mängel, die der Hausherr entdeckt und gemeldet hat, reagiert die Baufirma nur sehr spärlich. Kommunikation findet nur noch über die Rechtsanwälte statt. Der Besitzer der Wohnung will wissen, wie schlimm es tatsächlich um sein Eigentum steht und hat Günther Nussbaum um Hilfe gerufen. Der findet überall schwere Fehler. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Familie Heidlberger aus Sierning. Bereits im Jahr 2011 berichtete ATV über den skurrilen Fall der explosionsgefährdeten Erdwärmeanlage. Diese wurde mittlerweile zwar saniert und auch den Prozess gegen deren Errichter hat die Familie gewonnen. Doch ein Problem gibt es nach wie vor: den nassen Keller. Günther Nussbaum hatte vor drei Jahren bereits Fehler entdeckt, doch die Baufirma wies jede Schuld von sich. Also fährt der Bausachverständige wieder nach Oberösterreich und hat diesmal einen Leckortungs-Profi dabei. Dieser soll nun beweisen, wie stark und wo das Wasser überall eindringt. Die Ergebnisse der Messung überraschen selbst den Bausachverständigen.
