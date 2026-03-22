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Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 3. Teil

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 22.03.2026
Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 3. Teil

Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 3. TeilJetzt kostenlos streamen

Pippi Langstrumpf

Folge 46: Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 3. Teil

29 Min.Folge vom 22.03.2026

Die Seeräuber wissen bereits, dass Pippi auf der Insel ist, um ihren Vater zu befreien. Der kleine Eingeborenenjunge Marco lenkt die Seeräuber ab, damit Pippi, Annika und Tommy unbemerkt in die Festung kommen. Pippis Vater weint indessen in seinem Gefängnis und hängt sein Taschentuch zum Trocknen aus dem Fenster. Als Pippi es erblickt, weiß sie nun endlich, wo genau sich ihr Vater befindet. In der Nacht steigt Pippi zu ihrem Vater ins Gefängnis und bringt ihm etwas zu essen. Danach muss sie wieder verschwinden. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/

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