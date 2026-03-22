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Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 4. Teil

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 22.03.2026
Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 4. Teil

Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 4. TeilJetzt kostenlos streamen

Pippi Langstrumpf

Folge 47: Pippi Langstrumpf: Pippi und die Seeräuber 4. Teil

29 Min.Folge vom 22.03.2026

Nach einigen Kämpfen mit den Räubern baden die Kinder unter dem Festungsturm, wo sie erneut eine Flaschenpost von Pippis Vater finden. Obwohl er in das tiefste Verließ gesteckt wird, befreit ihn Pippi mit Hilfe einer Sprengladung und bringt ihn auf seinem Schiff in Sicherheit. Die Seeräuber schießen aus allen Kanonen auf das Schiff, treffen es aber nicht. So nehmen sie die Verfolgung auf. Eine große Wettfahrt beginnt. Nachdem sie ihren Vater bei seiner Mannschaft abgesetzt haben, reisen Pippi, Annika und Tommy wieder Richtung Heimat. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/

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