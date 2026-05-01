Pippi Langstrumpf: Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze - 1. TeilJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf
Folge 48: Pippi Langstrumpf: Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze - 1. Teil
28 Min.Folge vom 01.05.2026
Annika und Tommy wollen ausreißen. Ihre Eltern sind besorgt, doch als sie hören, dass Pippi mitkommt, sind sie beruhigt. Sie sehen auf der Reise Dachse, große Erdbeerfelder und vieles mehr. Als es zu donnern und blitzen anfängt, finden sie für die Nacht einen Unterschlupf in einem alten Haus. Annika findet es unheimlich. Darin treffen sie auf den Hausierer namens Konrad, der von seinem Leben erzählt. Wenn man sich Konrads Kleister auf die Schuhsohlen streicht, kann man auf der Zimmerdecke tanzen. Klar, dass Pippi das gleich mal ausprobiert. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/
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Pippi Langstrumpf
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