Pippi Langstrumpf: Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze - 3. TeilJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf
Folge 50: Pippi Langstrumpf: Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze - 3. Teil
28 Min.Folge vom 01.05.2026
Die Kinder setzen ihre Reise fort. Sie kommen zu einem Bauernhof mit vielen Kindern. Die nächste Nacht verbringen sie in der Scheune. Am nächsten Morgen frühstücken die drei Freunde auf dem Dach. Pippi beobachtet von dort aus, dass der Kleinste der Kinder auf die Koppel zu einem Stier läuft. Sie rettet den Kleinen. Als Dank bekommt Pippi vom Bauern ein Auto geschenkt, mit dem es nun weiter auf die Reise geht. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/
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Pippi Langstrumpf
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