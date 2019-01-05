Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 05.01.2019: Beistand für Cate
44 Min.Folge vom 05.01.2019Ab 12
Medizinische Versorgung, Gassigehen oder Partnervermittlung: Im „Villalobos Rescue Center“ gibt es immer viel zu tun. Helfende Hände sind daher stets willkommen. Jetzt bekommt Bewährungshäftling Richard eine Chance in der Hunderettungsstation. Nach einer zweifelhaften Karriere als Drogendealer, und mehreren Aufenthalten hinter schwedischen Gardinen, will Richard endlich den Absprung aus dem Milieu schaffen. Mitarbeiter Earl nimmt den Neuzugang genau unter die Lupe. Außerdem in dieser Folge: Ein schwer verletzter Pitbull hat sich unter einem leerstehenden Haus versteckt. Tia und Tochter Tania fordern die Unterstützung der Kollegen an, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.