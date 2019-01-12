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Pitbulls auf Bewährung

Familienhunde

TLCFolge vom 12.01.2019
Familienhunde

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 12.01.2019: Familienhunde

45 Min.Folge vom 12.01.2019Ab 12

Von Tatonka, dem ersten Pitbull, den Tia vor vielen Jahren gerettet hat, bis zu lebenslangen Freundschaften zwischen Mensch und Tier: Diese Folge von „Pitbulls auf Bewährung“ ist ganz der innigen Beziehung zu den Vierbeinern gewidmet. Aber auch über das „Villalobos Rescue Center“ hinaus haben die Tiere das Leben von Familie Torres nachhaltig beeinflusst. Denn Tias übergroßes Herz für Hunde wurde offensichtlich an ihre Kinder weitervererbt! Ganz gleich, ob herrenlose Streuner auf dem Schulweg oder verletzte Vierbeiner in der Nachbarschaft - auch Tias Töchter Tania und Mariah lassen die letzten Jahre noch einmal Revue passieren und berichten, wie wichtig jeder einzelne Hund für sie ist.

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