Planet Weltweit
Folge 16: Paraguays neue Häuser
52 Min.Ab 6
Luffa-Schwämme werden heute in alle Welt verkauft. Vielen armen Bauernfamilien sichert Paraguays alte Gurkenpflanze so das Überleben. Wenn es nach Elsa Zaldivar geht, soll Luffa auch für den Bau von Häusern eingesetzt werden. Das einst von dichtem Wald überzogene Land ist heute in weiten Teilen komplett abgeholzt.Wir begleiten Elsa Zaldivar auf ihrem Weg, Paraguay von der Wohnungsnot zu befreien.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH