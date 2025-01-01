St. Helena, vergessen im AtlantikJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 8: St. Helena, vergessen im Atlantik
52 Min.Ab 6
Einsam und allein liegt das britische Übersee-Territorium St. Helena im Atlantischen Ozean. Kaum eine bewohnte Insel der Welt ist weiter entfernt von jeglicher Nachbarschaft. 2000 Kilometer sind es bis zur afrikanischen und 3000 bis zur südamerikanischen Küste. Dass die Briten Napoleon hierher in die Verbannung schickten, hat seinen Grund: Das Schiff ist die einzige Verbindung mit der Außenwelt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH