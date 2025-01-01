Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Die Holzfäller von British Columbia

One TerraStaffel 11Folge 9
Die Holzfäller von British Columbia

Die Holzfäller von British ColumbiaJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 9: Die Holzfäller von British Columbia

53 Min.Ab 6

Lange galt British Columbia als El Dorado der Holzfäller. Schneise um Schneise schlugen sie in den Urwald, holten die edlen Hölzer heraus, um damit die Bauwirtschaft oder die Papierindustrie zu beliefern. Die einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf die Ausbeutung der Wälder bereitet jedoch gewaltige Probleme, und das nicht erst seit der Wirtschaftskrise. Neue Lösungen müssen gefunden werden...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen