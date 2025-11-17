Police 911: Michigan
Folge vom 17.11.2025: Friedhof der Wahrheit
44 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Eine Überdosis oder ein kaltblütiger Mord? In Michigan stehen beide Möglichkeiten im Raum, denn eine 51-jährige Frau hat sich die Drogen möglicherweise nicht selbst injiziert. Ein Informant im Gefängnis berichtet, dass ihr die Betäubungsmittel von einem Dealer verabreicht wurden – offenbar aus Rache für einen Diebstahl. Deshalb wird der Fall erneut untersucht. Der Mann kannte das Opfer und verfügt über Hintergrundwissen. Die Tat selbst konnte er aber nicht direkt beobachten. Finden die Ermittler bei ihren Nachforschungen in Grand Rapids stichhaltige Beweise?
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
