Police 911: Michigan
Folge vom 10.11.2025: Tatort Partybus
44 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Michigan wurde ein 35-jähriger Mann getötet. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da wichtige Zeuginnen nur eingeschränkt kooperieren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Partybus zu Streitigkeiten, die in Gewalt ausarteten. Die Polizei hat am Tatort Patronenhülsen und eine Waffe sichergestellt. Einige Gäste könnten den Schützen kennen. Doch die betreffenden Personen geben an, alkoholisiert gewesen zu sein und sich nicht erinnern zu können. Für die Detectives klingen diese Aussagen wie Ausflüchte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.